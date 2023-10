Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 5 octobre (VNA) - Le Département général des douanes a annoncé le 4 octobre que les recettes du budget de l'État s'élevaient à 268.690 milliards de dôngs (10,99 milliards de dollars) entre janvier et septembre, en baisse de 18,6% par rapport à la même période de l'année dernière.Les statistiques du département pour cette période ont montré que la valeur totale des échanges commerciaux du pays était estimée à 497,66 milliards de dollars, en baisse de 11 % sur un an. Sur ce total, les recettes estimées des exportations et des importations se sont élevées à 259,67 milliards de dollars et 237,99 milliards de dollars, soit des baisses annuelles de 8,2% et 13,8%, respectivement.Cette année, l’objectif de recettes budgétaires de l’État alloué par l’Assemblée nationale au département était de 425.000 milliards de dôngs.Entre-temps, les autorités douanières ont constaté que la contrebande et la fraude commerciale sont devenues plus complexes au troisième trimestre. Il y a eu des déclarations en douane incorrectes, la dissimulation de l'origine des marchandises et des itinéraires de contrebande, le transport transfrontalier illégal d'articles interdits, de stupéfiants, d'animaux sauvages et de devises, et certaines importations ne répondaient pas aux normes.Diverses régions ont connu un nombre important de cas de contrebande, notamment Lao Cai, Quang Ninh, Lang Son, Hai Phong, Ho Chi Minh-Ville, Nghe An, Quang Tri, Quang Binh et An Giang. - VNA