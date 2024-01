Budapest (VNA) – Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a présidé jeudi 18 janvier à Budapest, une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, de l’épouse de celui-ci, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban président une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, à Budapest, le 18 janvier. Photo : VNA

Il est allé jusqu’au bout du tapis rouge pour accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’arrivée du convoi, escorté par les cavaliers, sur la place du Parlement hongrois.Après l’accolade suivie d’une chaleureuse poignée de mains, les deux dirigeants sont montés sur la tribune d’honneur pour le salut aux couleurs sur fond d’exécution des hymnes nationaux des deux pays.Ils se sont dirigés vers la fanfare militaire et ont présenté l’un à l’autre leurs délégations respectives qui se sont alignées pour présenter leurs respects, avant de regagner la tribune pour recevoir les honneurs d’un détachement du régiment de cavalerie.La visite officielle en Hongrie du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse s’est déroulée dans le contexte du développement positif de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme veilles de plus de 70 ans entre le Vietnam et la HongrieEn 2018, à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général Nguyên Phu Trong en Hongrie, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat intégral, faisant de la Hongrie le premier partenaire intégral du Vietnam en Europe centrale et orientale et ouvrant une nouvelle étape de développement des relations bilatérales.De concert avec le maintien d’échanges réguliers de délégations à tous les niveaux et en particulier au plus haut niveau, à partir de 2020, le commerce bilatéral a dépassé plus d’un milliard de dollars, faisant du Vietnam l’un des plus grands partenaires commerciaux de la Hongrie en Asie du Sud-Est. La Hongrie est le plus grand fournisseur d’aide publique au développement (APD) du Vietnam en Europe centrale et orientale.La visite du dirigeant vietnamien et de son épouse est le premier échange de délégations au niveau de Premier ministre entre les deux pays au cours des sept dernières années qui revêt une signification importante pour approfondir davantage le partenariat intégral Vietnam-Hongrie, notamment dans le domaine économique, l’éducation et la formation, ainsi que la technologie pharmaceutique.Le Premier ministre hongrois a salué la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh, dans le contexte où la Hongrie assume la présidence tournante de l’Union européenne (UE) pour les six derniers mois de 2024. C’est donc aussi une opportunité pour le Vietnam de renforcer la coordination avec l’UE sur les questions régionales et mondiales, en particulier en faisant avancer la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam.Dans le cadre de la visite, les deux parties envisagent de signer un certain nombre de documents de coopération dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de la culture et de la santé.Après la cérémonie d’accueil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déposé des fleurs sur la place des Héros de Budapest, l’un des sites les plus emblématiques et visités de la capitale hongroise, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.Construite à la fin du 19e siècle, la place des Héros, la plus grande de Budapest, est l’endroit où sont érigées les statues équestres des chefs des sept tribus Magyares et celles des personnages historiques importants ainsi que des tombes des martyrs et héros hongrois inconnus. – VNA