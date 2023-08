Le film "L'odeur de la papaye verte" est présenté au public sud-coréen lors de l'événement. Photo : Galaxy Play

Séoul (VNA) - Le parc botanique de Séoul, en République de Corée, a lancé le 18 août un événement estival sur la culture vietnamienne intitulé « Odeur de la papaye verte ».Dans le cadre de cet événement de trois jours, le film "L'odeur de la papaye verte", premier film en langue vietnamienne à être nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1994, sera projeté à trois reprises, les 19 et 20 août.Un marché en plein air avec des objets artisanaux vietnamiens, des ingrédients de cuisine et des produits végétaliens se tiendra de 10h00 à 21h00 les 19 et 20 août.Le 19 août, un événement de présentation de livres aura lieu. A cette occasion, l'auteur de "So, Vietnam" parlera de son expérience lors de sa visite dans une petite ville du Vietnam.Des produits traditionnels vietnamiens et des jeux folkloriques seront aussi exposés et présentés. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de voir comment des lanternes de lotus et des chapeaux coniques sont fabriqués.-VNA