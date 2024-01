Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival du Nouvel An lunaire (Têt du Dragon) 2024 a ouvert ses portes jeudi, 18 janvier, à Hô Chi Minh-Ville. De nombreuses activités sont organisées du 18 au 21 janvier, dans le parc Lê Van Tam, pour célébrer l’arrivée du Nouvel an lunaire.

Ouverture du Festival du Nouvel An lunaire (Têt du Dragon) 2024 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Les visiteurs peuvent participer à la confection des gâteaux de riz gluant (banh chung et banh tét), mais aussi à la fabrication de to he (figurines en pâte de riz). Ils peuvent également faire de la calligraphie, demander des lettres à un maître calligraphe, et participer à des jeux populaires.

«Je suis très fière que le Vietnam ait de nombreuses coutumes traditionnelles. Les visiteurs peuvent confectionner des banh chung sans utiliser de moule, avec l’aide d’artisans, c'est très intéressant», a partagé Nguyên Thi Trà Giang, résidente dans l'arrondissement de Go Vâp.

Photo : VNA

En quatre jours, outre des programmes artistiques traditionnels et contemporains, de nombreux rituels du Têt de différentes ethnies seront également reproduits tels que la cérémonie d'érection de la perche rituelle (cây nêu), la cérémonie d'offrande aux ancêtres, le réveillon, la préparation des repas du Têt des trois régions du pays. 100 stands ont également été installés proposant aux visiteurs de nombreuses spécialités du Têt.

Le Festival du Nouvel An 2024 a pour but non seulement d’honorer la beauté de la culture et de la cuisine vietnamiennes mais encore de promouvoir le secteur touristique en attirant les touristes internationaux au Vietnam en général et à Hô Chi Minh-Ville en particulier à travers des festivals culturels. - VNA