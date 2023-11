Hanoï, 24 novembre (VNA) – La Semaine "Grande solidarité des ethnies – Patrimoine culturel du Vietnam 2023’’ s’est ouverte le 23 novembre à Hanoi.Cet événement annuel vise à promouvoir l'esprit de solidarité nationale et à honorer, préserver et promouvoir les valeurs du patrimoine culturel des 54 groupes ethniques du pays, contribuant ainsi à sensibiliser le public à l'importance de la conservation et de la pratique de la culture.Il s'inscrit dans le cadre des activités célébrant le 93e anniversaire de la création du Front de la Patrie vietnamienne (VFF) (18 novembre 1930-2023) et la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre).

Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du VFF, Do Van Chien, se joint à une danse lors de l'événement. Photo : VNA

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du VFF, Do Van Chien, a souligné que la solidarité était une tradition précieuse du Vietnam.Il a noté que la force de grande solidarité nationale était l'une des ressources les plus importantes dont disposent le Parti, le peuple et l'armée pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis, mettre en œuvre avec succès le processus de réforme vers la prospérité, la démocratie, l'équité et la civilisation.Il a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de continuer à lancer des mesures, en particulier celles de la stratégie de développement culturel à l'horizon 2030, pour assurer la conservation et la promotion des identités culturelles des groupes ethniques, ancrer profondément la culture dans la société, et favoriser la force de la solidarité nationale interethnique.La Semaine " Grande solidarité des ethnies – Patrimoine culturel du Vietnam 2023’’ comprendra des performances artistiques, des festivals et des rituels culturels, la présentation d'aliments et de costumes traditionnels, ainsi qu'une exposition de photos. - VNA