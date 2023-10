Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la danse du Vietnam 2023 au parc de Thong Nhat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Semaine de la danse du Vietnam 2023, ayant pour thème "Convergence et brillance dans le futur", s’est ouverte jeudi soir, le 27 octobre, au parc de Thong Nhat à Hanoï, réunissant des délégués nationaux et internationaux, ainsi que des générations d'artistes professionnels et amateurs.



Dans son discours d'ouverture, la docteure et artiste du peuple Pham Anh Phuong, présidente de l'Association des artistes de la danse du Vietnam, a annoncé que la Semaine de la danse du Vietnam 2023 s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville du 19 au 21 octobre, puis à Hanoï du 25 au 29 octobre.

Les activités de la Semaine comprennent un concours d'œuvres de danse folklorique nationale, un festival de danse vietnamienne et internationale, ainsi que le lancement de la danse "Main dans la main - Hand in hand".



Selon l'artiste du peuple Pham Anh Phuong, la Semaine de la danse du Vietnam offre une opportunité aux artistes professionnels, chorégraphes et professeurs de danse de se rencontrer, de concourir, d'échanger, de créer des liens et de trouver des modèles efficaces pour développer l'art de la danse dans la vie sociale actuelle.



La Semaine de la danse du Vietnam 2023 a été officiellement lancée le 15 juillet avec les éliminatoires, suscitant l'attention de près de 500 candidats, dont des artistes internationaux venant de la République de Corée, de Chine, de Singapour, d'Inde...

La phase finale de la Semaine de la danse du Vietnam s’est déroulé du 19 au 21 octobre dans le Sud et déroule du 25 au 29 octobre dans le Nord.



Particulièrement, lors de la cérémonie d'ouverture le 27 octobre, le comité d'organisation a officiellement lancé la danse "Main dans la main". Des centaines de danseurs, chorégraphes et acteurs de différentes générations y ont participé dans le but de diffuser cette danse à travers tout le pays.



Le Festival international de danse du Vietnam a lieu après la cérémonie d'ouverture. Ce festival est destiné aux artistes professionnels ainsi qu'au public qui apprécie l'art de la danse, tant au Vietnam qu'à l'étranger, et ce, quel que soit l'âge, des enfants aux personnes âgées.



La Semaine est organisée par l'Association des artistes de la danse du Vietnam en collaboration avec les Départements de la culture et des sports de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, le conseil de gestion du parc Thong Nhat et la compagnie de communications Kinh Ky Foundation. -VNA