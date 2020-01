La Rue des livres attire de jeunes lecteurs. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'événement « Rue des livres du printemps de l'Année du Rat 2020 » à Hanoï a débuté le 27 janvier, soit le 3e jour du premier mois lunaire, dans l'arrondissement de Hoan Kiem.

Organisé conjointement par le Service municipal de l'Information et de la Communication et le Comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem, l’événement se tient dans la Rue des livres (Rue 19 Décembre), dans le but de développer la culture de lecture et de promouvoir le tourisme, la culture et les arts traditionnels du Vietnam.

L'événement invite ses visiteurs à assister à des échanges de vues sur des livres et la culture de lecture, des causeries sur la calligraphie, des programmes d'arts traditionnels, des jeux populaires, etc.

La Rue des livres du printemps de l'Année du Rat 2020 à Hanoï se poursuit jusqu'au 3 février, soit le 10e jour du premier mois lunaire. -VNA