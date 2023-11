Ouverture de la Fête du Patrimoine culturel du Vietnam 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La quatrième édition de la Fête du Patrimoine culturel du Vietnam a été inaugurée mercredi soir 22 novembre dans la cité impériale de Thang Long-Hanoï.



La Fête est organisée par le Centre UNESCO pour le développement de la culture et du sport de la Fédération des associations UNESCO du Vietnam et le Centre de préservation du patrimoine Thang Long-Hanoï.



L’événement vise à honorer les valeurs du patrimoine culturel vietnamien en vue de les conserver et de les promouvoir de manière durable, a déclaré Nguyên Phuc Luu, directeur du Centre UNESCO pour le développement de la culture et du sport.

Représentation artistique lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA



Dans le cadre de la Fête de deux jours en réponse à la Journée vietnamienne du Patrimoine culturel 2023, le public peut assister à différentes performances artistiques originales du Vietnam, dont les chants Then, Van, Quan ho et Vi dam, ainsi que participer à des jeux populaires tels que le tir à la corde, la poussée de bâton ou encore la fabrication de figurines en pâte de riz. Une exposition de calligraphie est également prévue.



La manifestation vise également à accroître la sensibilisation et la responsabilité de la communauté dans la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel national, promouvoir les potentiels culturel, commercial et touristique, et renforcer les échanges et le partage d’expériences dans la gestion, la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel national, a dit Nguyên Phuc Luu. -VNA