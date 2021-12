Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 6e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) s’est ouverte dans la matinée du 8 décembre à Hanoï.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a déclaré que la 6e réunion du Comité permanent se déroulerait à Hanoï en deux périodes: la première du 8 au 10 décembre et la deuxième, les 21 et 22 décembre.

Le Comité permanent donnera des avis sur les projets de loi concernant l'investissement public, l'investissement sous forme de partenariat public-privé, les appels d'offres, l'électricité, les entreprises, l'impôt sur la consommation spéciale et l'exécution des jugements civils.

Il donnera aussi des avis sur le projet d’élaboration des mécanismes, politiques budgétaires et monétaires d'appui à la mise en œuvre du programme de redressement et de développement socio-économiques ; sur l’investissement dans le projet d'autoroute Nord-Sud pour la période 2021-2025.

Il examinera également la préparation d’une session extraordinaire de la 15e AN, approuvera son programme de travail pour 2022, évaluera les résultats de la mise en œuvre des activités extérieures et de coopération internationale en 2021 et continuera d'analyser le rapport du gouvernement concernant l’assurance sociale et l'assurance chômage...– VNA