Ouverture de la 26e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 26e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale a débuté ce mardi matin 12 septembre à Hanoï, sous l’égide du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.



Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a indiqué qu’au cours de cette réunion, le Comité permanent donnerait des avis sur sept projets de loi, à savoir le projet de loi foncière (amendée), celui sur l’assurance sociale (amendée), celui sur les archives (amendée), celui sur l'industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle, celui sur l'organisation des tribunaux populaires (amendée), celui sur la Capitale (amendée) et celui sur les établissements de crédit (amendée).



Il examinera en outre trois projets de résolution concernant l'impôt sur les sociétés, l'application pilote de politiques de soutien aux investissements dans le domaine des hautes technologies, et l’aéroport international de Long Thanh.



Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue , s'exprime à la réunion. Photo: VNA

Concernant la supervision parlementaire, le Comité permanent travaillera, entre autres, sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale relatives aux programmes cibles nationaux en matière d’édification de la Nouvelle Ruralité pour la période 2021-2025, de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025, de développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses pour la période 2021-2030.



Le Comité permanent de l'Assemblée nationale discutera également de rapports du gouvernement sur la lutte contre la corruption, la criminalité et les violations de la loi, ainsi que sur l'exécution des jugements en 2023, outre plusieurs autres rapports sur divers sujets. -VNA