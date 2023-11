Mme Pauline Tamesis, coordinatrice résidente de l’ONU au Vietnam, lors d’une rencontre avec l'ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Hoang Giang. Photo: VNA



New York (VNA) – De nombreux pays considèrent le Vietnam comme un modèle dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) et la promotion de la réforme du système de développement des Nations Unies (ONU).

C’est ce qu’a déclaré Mme Pauline Tamesis, coordinatrice résidente de l’ONU au Vietnam, lors d’une rencontre avec l'ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Hoang Giang, le 16 novembre à New York.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang a hautement apprécié les efforts de la coordinatrice résidente et des agences onusiennes au Vietnam pour soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 (Programme de développement durable à l'horizon 2030).



Il a affirmé que le Vietnam continuerait à soutenir le processus de réforme du système de développement de l’ONU, notamment en garantissant un financement durable et une opération efficace pour le système des coordonnateurs résidents.



Il a proposé à l'ONU de continuer à soutenir la recherche de ressources, le partage de connaissances et d'expériences, et à accompagner le Vietnam dans ses efforts pour mettre en œuvre les ODD et ses engagements internationaux en matière d'action climatique, de transformation numérique et de transformation énergétique...



Mme Pauline Tamesis a indiqué que le Secrétaire général de l'ONU qualifie le Vietnam comme l'une des économies émergentes dotées de capacités et de ressources, affirmant que l'ONU devait continuer à mettre en œuvre des mesures efficaces pour soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des stratégies de développement socio-économique.



Elle a également exprimé sa volonté de continuer à chercher des ressources pour aider le Vietnam à améliorer le développement de l'éducation et de la formation, tout en se développant dans de nouveaux domaines tels que le Big Data et la prévision stratégique afin de lui permettre d'obtenir de nouvelles réalisations en matière de développement durable.



Auparavant, lors du dialogue entre les pays avec les coordonnateurs résidents de l'ONU dans le monde le 15 novembre, Mme Pauline Tamesis a présenté les réalisations et les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre des ODD. Elle a également souligné le soutien des agences des Nations Unies aux efforts du Vietnam dans des domaines tels que les ressources humaines, la garantie de la sécurité sociale et la reprise après la pandémie de COVID-19.

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a hautement apprécié le rôle des agences de l'ONU, en particulier des coordonnateurs résidents, dans la coordination et le soutien du Vietnam pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

Il a exprimé le souhait que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement le Cadre stratégique de coopération pour le développement durable entre le Vietnam et l'ONU pour la période 2022-2026. Il a proposé de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation verte et la transformation énergétique et la numérisation. L'accent devrait être mis sur des politiques sociales inclusives afin de garantir que personne ne soit laissé de côté. –VNA