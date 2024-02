Bangkok (VNA) - L'Autorité aéroport uaire de Thaïlande (AOT- Airports of Thailand Public Company Limited) s'attend à ce que le nombre de passagers étrangers transitant par les aéroports du pays augmente fortement pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a effectué une visite imprévue à l'aéroport de Suvarnabhumi et a ordonné aux autorités d'accélérer les procédures d'immigration et la collecte des bagages des touristes. Selon le directeur de l'AOT, Kirati Kijmanawat, le 6 février, le nombre de passagers voyageant vers la Thaïlande devrait augmenter de 206 % par rapport à la même période de l'année dernière car le pays est désormais entièrement rouvert aux touristes étrangers.