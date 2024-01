Sur l'invitation du fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), le professeur Klaus Schwab, le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête d’une délégation gouvernementale de haut niveau assistera et partagera la vision du Vietnam lors du WEF 54 à Davos (Suisse) prévu du 16 au 18 janvier.

Saluant l’arrivée du printemps, Vietjet ouvre une ligne directe entre Hanoï et Dien Bien, réduisant ainsi le temps de trajet entre les deux localités, élargissant les opportunités commerciales et touristiques entre la région Nord-Ouest et la capitale Hanoï, ainsi que les provinces du delta du Nord.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté ce jeudi 11 janvier à Hanoi le ministère du Plan et de l'Investissement à saisir toujours rapidement les problèmes émergents du monde et du pays, faire preuve d’anticipation et donner des conseils au Parti, à l'Assemblée nationale et au gouvernement sur les décisions socio-économiques majeures.