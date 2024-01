Ninh Thuan (VNA) – Le Comité populaire de la province de Ninh Thuan a organisé le 9 janvier une conférence pour déployer les tâches de développement socio-économique et les prévisions budgétaires pour 2024.



Lors de la conférence, le président du Comité populaire provincial, Tran Quoc Nam, a déclaré que l'objectif de la province en 2024 est de se concentrer sur la promotion d'une croissance économique rapide et durable.



En 2024, Ninh Thuan vise un taux de croissance de 11 à 12 %, un PIB moyen par habitant de 101 à 102 millions de dongs/personne.



En 2023, le taux de croissance de cette province du Centre a atteint 9,40 %, se classant au 9e rang sur les 63 provinces et grandes villes du pays.-VNA