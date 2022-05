Cérémonie de mise en service de l'AIC. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) – Le Centre d'éducation et de formation pour l'intelligence artificielle et les technologies (AIC) relevant de l’Université de Da Lat, ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) a été entré en service le 7 mai.

Il s'agit du premier de ce genre de la province de Lam Dong ainsi que de la région des Hauts Plateaux du Centre spécialisé dans la formation et la recherche en intelligence artificielle et en technologie numérique.

L’AIC est doté d’un investissement de plus de 7 milliards de dongs, financé par le groupe Lien Thai Binh Duong (IPPG).

Après son entrée en service, l'AIC a pour tâche d’aider à donner et à mettre à jour les connaissances sur l'IA-Robotique pour les étudiants.

Le centre a également pour mission de promouvoir les activités de coopération, la recherche et l'application de l'IA pour la province de Lam Dong et la région, contribuant à construire des villes intelligentes, une agriculture intelligente et un tourisme intelligent dans la région.-VNA