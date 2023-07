Distribution de dépliants pour sensibiliser les femmes des minorités ethniques à la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, dans la commune de Ta Gia Khau, district de Muong Khuong, province de Lao Cai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ambassadeurs de quatre pays ainsi que des représentants de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam ont produit une vidéo pour sensibiliser le public à la lutte contre la traite des êtres humains.Cette initiative intervient à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes 2023, placée sous le thème "Chaque victime de traite des êtres humains compte, ne laisser personne de côté".L'ancienne Miss Univers Vietnam H'hen Niê, Top 5 Miss Univers Monde 2018, l'une des personnalités influentes du Vietnam, rejoint également à ce projet pour amplifier le message auprès de la jeune génération.Dans cette vidéo, les ambassadeurs d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, la cheffe de la délégation de l' OIM au Vietnam, Park Mihyung, et H'hen Niê, soulignent que la traite des êtres humains se produit autour de nous, tous les jours.Afin de lutter efficacement contre la traite des êtres humains, il est essentiel d'avoir une compréhension correcte et complète de la traite des êtres humains, de la voir sous différents angles, de comprendre ses impacts sur différentes personnes, de reconnaître les signes avant-coureurs et d'être en mesure d'alerter les autorités si vous êtes témoin d'une personne en danger ou en situation de danger.Les intervenants veulent transmettre le message : "Un être humain n'est pas une marchandise. Chaque humain est un don", afin d’appeler la communauté à travailler ensemble pour lutter contre la traite des êtres humains et donner à chaque victime les moyens de reconstruire sa vie et d'atteindre son plein potentiel.Depuis 2013, les Nations Unies considèrent la traite des êtres humains comme l'un des quatre crimes les plus dangereux au monde.La loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains , entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a créé une base juridique importante pour prévenir et traiter les criminels de traite des personnes au Vietnam. Depuis lors, des résultats positifs ont été obtenus, contribuant à endiguer la criminalité et les violations de la loi, à assurer l'ordre et la sécurité sociale, et à contribuer au développement socio-économique. -VNA