Jakarta, 14 novembre (VNA) - La Commission électorale générale (KPU) d'Indonésie a fixé à 75 jours la période de campagne des trois paires de candidats à la présidentielle et à la vice-présidence pour les prochaines élections, soit du 28 novembre 2023 au 10 février 2024.



La période de campagne pour les candidats à la présidentielle et à la vice-présidence sera la même que celle pour les élections législatives, a déclaré Idham Holik, membre du KPU.



Plus tôt, le KPU avait annoncé les trois paires de candidats qui se présenteraient pour succéder au président Joko Widodo et au vice-président Ma'ruf Amin aux élections de l'année prochaine.



Anies Baswedan et Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo et Mahfud MD, ainsi que Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka ont été déclarés éligibles en tant que candidats à la présidentielle et à la vice-présidence pour les élections simultanées de 2024.



Jusqu'à 205 millions de personnes se rendront aux urnes le 14 février 2024 pour voter pour l'un des candidats. Le prochain président prêtera serment en octobre 2024.- VNA

