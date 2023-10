Certains résidents tentent de pêcher après la fermeture du canal d'irrigation du barrage de Colo à Sukoharjo, dans le centre de Java, le 16 octobre 2022. Le barrage a été temporairement fermé en raison de travaux de rénovation. (Photo : antaranews.com)

Jakarta, 18 octobre (VNA) – L'Indonésie a besoin de 300 barrages supplémentaires pour répondre aux catastrophes naturelles dues aux impacts négatifs du changement climatique, selon le ministère indonésien des Travaux publics et du Logement public (PUPR).Au cours de la dernière décennie, l’Indonésie a construit au moins 60 barrages pour assurer une sécurité totale de l’eau.Le porte-parole du PUPR, Endra S. Atmawidjaja, a déclaré que le nombre supplémentaire de barrages est basé sur le calcul de la limite de sécurité pour faire face à la crise actuelle de l'eau domestique.Selon Endra S. Atmawidjaja, le changement climatique et le phénomène El Nino dans l'océan Pacifique provoquent dans la plupart des régions d'Indonésie une sécheresse plus longue et plus extrême, ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire et nécessite donc de prendre les mesures de précaution nécessaires.Il a souligné la nécessité pour les agriculteurs de ne pas perdre leur élan pour planter du riz, du maïs et d'autres cultures vivrières.Selon lui, plus il y a de barrages, meilleure est la capacité d'un pays à stocker l'eau et à l'utiliser pour arroser les terres agricoles pendant la saison sèche.Endra S. Atmawidjaja a affirmé que son camp accélérerait la construction de plusieurs barrages vitaux, compte tenu de la saison sèche extrêmement longue de l'Indonésie qui provoque des crises de l'eau dans certaines régions.Parallèlement, le PUPR a alloué un budget de 21 500 milliards de roupies (1,37 milliard de dollars) pour achever la construction de 15 barrages vitaux d’ici 2024.- VNA