Séoul (VNA) – L’île de Phu Quôc, dans la province méridionale de Kiên Giang, est devenue une nouvelle destination tendance, stimulée par l’introduction de nouvelles routes aériennes par Korean Air.

Sunset Town à Phu Quôc. Photo: Sun Group

Malgré des vacances du Nouvel An lunaire plus courtes, du 9 au 12 février, les principales agences de voyages coréennes telles que Hana Tour, Very Good Travel et Kyowon Tour Travel Easy ont signalé le 17 janvier une augmentation annuelle remarquable des réservations de circuits, d’environ 50 % en moyenne.Hana Tour a révélé une augmentation substantielle de 48% des réservations de voyages à l’étranger pendant les vacances, démontrant la plus forte croissance en Asie du Sud-Est (57%), suivie par les celles au Japon (25%), en Europe (6%), au Pacifique Sud (6%) et en Chine à 5%. Cela souligne une préférence perceptible des clients pour les destinations avec des distances plus courtes.En ventilant les données par région, la demande de voyages au Vietnam et au Japon représentait collectivement plus de la moitié des réservations, avec 27% au Vietnam et 25% au Japon.En analysant les données de réservation de vacances, Kyowon Tour Travel Easy a identifié le Japon comme ayant la proportion de réservations la plus élevée, représentant 20,8% du total. Le Vietnam occupe la deuxième place avec 11,7%.Very Good Travel anticipait une croissance des réservations de plus de 10%. Parmi toutes les réservations de voyages internationaux, l’Asie du Sud-Est arrive en tête avec la part la plus élevée avec 37,2%, suivie du Japon avec 29,1%, de l’Europe 11,2%, de l’Océanie 8,1% et de la Chine 6,4%.Selon ses données, les nouvelles destinations touristiques émergentes qui gagnent en popularité parmi les voyageurs comprennent Siem Reap au Cambodge, Phu Quoc au Vietnam, Taichung à Taiwan (Chine) et Matsuyama au Japon.Réputée pour ses longues plages de sable blanc nichées au bord d’eaux turquoise invitantes, l’île de Phu Quôc a reçu les distinctions du magazine de voyage américain Condé Nast Traveler (CN Traveler) comme l’une des plus belles îles du monde en 2023, marquant sa deuxième année consécutive sur le prestigieux palmarès.Au-delà de ses paysages époustouflants, Phu Quôc se distingue comme l’une des destinations les plus séduisantes du Vietnam, offrant un kaléidoscope d’expériences culturelles et historiques et une gamme d’hébergements, allant des logements abordables aux complexes hôteliers de luxe. – VNA