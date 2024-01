L'ambassadeur Mai Phuoc Dung remet des certificats de mérite aux personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle à la communauté vietnamienne de Singapour. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam à Singapour a organisé, le 27 janvier au soir, une rencontre pour les Vietnamiens à l’étranger à l'occasion du Têt traditionnel du Dragon (Nouvel An lunaire).



L'ambassadeur Mai Phuoc Dung a informé les participants de la situation du pays ainsi que des relations Vietnam-Singapour, affirmant que Singapour restait l'un des plus grands investisseurs étrangers au Vietnam et que les relations bilatérales se développaient de manière fructueux.



Il a appelé les Vietnamiens vivant et travaillant à Singapour à y édifier une communauté forte, à rester unis et à préserver et maintenir la culture traditionnelle.



A cette occasion, le diplomate a remis des certificats de mérite aux personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle à la communauté vietnamienne de Singapour.



L'ambassade du Vietnam en Malaisie et l'Association d'amitié Malaisie-Vietnam ont co-organisé un "Festival du Têt" au centre Bukit Bintang à Kuala Lumpur les 27 et 28 janvier.

Le "Festival du Têt" en Malaisie. Photo : VNA





Prenant la parole à l’occasion, Tran Thi Chang, présidente de l'association, a promis de continuer à soutenir les Vietnamiens dans ce pays, contribuant ainsi à resserrer l'amitié Vietnam-Malaisie.



L'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a appelé la communauté vietnamienne à apporter davantage de contributions au développement des deux pays, ainsi qu'à l'amitié bilatérale, notant que la langue et la culture vietnamiennes doivent être davantage préservées.



Mohamed Amin, directeur chargé des événements et du tourisme domestique de Malaisie, a déclaré que des événements spéciaux comme le festival jouaient un rôle important dans la promotion de la bonne amitié entre les deux pays et des échanges entre les peuples.



Le ministère malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture s'est engagé à soutenir l'établissement du modèle de ville jumelée entre Melaka et Hoi An, ainsi que Langkawi et Phu Quoc dans les temps à venir, a-t-il noté.

A cette occasion, le consulat général du Vietnam à Luang Prabang au Laos, en coordination avec la communauté vietnamienne des provinces du Nord du Laos, a organisé une fête avec la participation de responsables laotiens.

Le groupe social et caritatif "New Sunlight for Children" prépare le banh chung (gâteau carré de riz gluant). Photo : VNA





En Australie, le groupe social et caritatif "New Sunlight for Children" s'est également réuni pour le Têt, au cours duquel ils ont préparé du banh chung (gâteau carré de riz gluant) - un plat traditionnel du Têt des Vietnamiens. - VNA