Hanoï, 16 février (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a eu le 16 février une conversation téléphonique avec son homologue russe Alexandre Valentinovitch Novak pour passer en revue la coopération bilatérale dans le passé et discuter des mesures visant à promouvoir les relations de coopération dans divers domaines à l'avenir.

La délégation vietnamienne lors de la conversation téléphonique. Photo : VNA

Les deux vice-Premiers ministres ont estimé que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie de plus de sept décennies, a continué à se développer et a obtenu des résultats importants, notamment dans le cadre du Comité intergouvernemental pour la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique.



Ils ont affirmé continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les accords conclus lors des visites et des réunions des hauts dirigeants des deux pays, et promouvoir l'efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération existants pour servir le développement socio-économique durable de chaque pays.



Les deux parties sont convenues de poursuivre une coordination étroite et de prendre des mesures spécifiques pour intensifier les relations commerciales et d'investissement et promouvoir davantage les avantages apportés par l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEEA), en particulier dans les domaines qui constituent des points forts de la coopération entre les deux pays comme le pétrole et le gaz, l'énergie, le tourisme, l'éducation, la formation et les sciences et technologies et dégager rapidement les obstacles dans la mise en œuvre des projets de coopération entre les deux pays. - VNA