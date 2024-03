Dans une usine de Hoa Phat à Hai Duong. Photo : VNA

Hanoï, 1er mars (VNA) - Le géant vietnamien du groupe de l'acier Hoa Phat a connu un bon début d'année 2024 dans son segment de tubes en acier, obtenant d'importantes commandes à l'exportation des États-Unis, de l'Australie et du Canada, notamment la première expédition vers un grand chaîne de vente au détail comptant plus de 1.200 magasins à travers le Japon.Ces tuyaux en acier Hoa Phat s'adressent directement aux consommateurs japonais à travers le modèle « Do-It-Yourself (DIY) ». Cela signifie qu'ils pourraient acheter les tuyaux à diverses fins, comme construire des treillis de jardin, des étagères en bois, des abris de voiture ou fabriquer des articles ménagers.Pour pénétrer ce marché exigeant, les tuyaux devaient répondre à des normes de qualité rigoureuses en matière de capacité portante, de résistance à la corrosion et de résistance aux intempéries, notamment dans un climat froid. Ces qualités permettent leur application même dans des conditions extérieures difficiles.Selon le dirigeant de l’entreprise, un partenaire japonais prévoit de se rendre prochainement au Vietnam pour discuter des commandes pour 2024 et explorer une éventuelle expansion dans l’importation de gammes de produits supplémentaires au-delà de l’expédition initiale.En 2023, le volume des ventes de tubes en acier de Hoa Phat a atteint 685.000 tonnes. En particulier, les ventes à l'exportation ont augmenté de près de 40 % sur un an malgré les conditions difficiles du marché mondial de l'acier.Au-delà des tubes en acier, l'entreprise s'est également aventurée sur les marchés asiatiques, européens et américains avec ses bobines d'acier galvanisé depuis 2024, recevant des retours positifs sur la qualité de la part de ses partenaires.- VNA