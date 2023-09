La magnifique plage Kem.



Kien Giang (VNA) - Si vous recherchez un lieu paradisiaque, assurez-vous que Phu Quoc au Vietnam figure en tête de vos choix. Cette destination a été la seule représentante du Vietnam dans la liste des 25 meilleures îles du monde, compilée par Travel + Leisure.

La plage Kem, l'une des 50 meilleures plages du monde

Située au large de la côte Sud-Ouest du Vietnam, dans le golfe de Thaïlande, l'île de Phu Quoc possède un écosystème unique composé de forêts vierges, d'un littoral spectaculaire de 150 km et d'un récif de corail florissant. Ces dernières années, l'île est devenue l'une des destinations les plus prisées au monde par les amoureux des plages et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.

Tout autour de l'île, vous trouverez des plages immaculées à l'esthétique parfaite. Une fois que vous aurez posé le pied sur la plage Kem, vous pourriez penser que vous avez trouvé le paradis sur terre. Des cocotiers se balançant au rythme du vent, du sable blanc brillant et des eaux turquoise dans une baie isolée.

C'est tout ce dont rêve un amoureux de la plage ! L'agence de voyages en ligne du Canada, Flight Network, a même désigné la plage Kem comme l'une des 50 plus belles du monde en 2018. C'est un endroit idéal pour une escapade tranquille. Un endroit où vous pouvez oublier vos soucis et véritablement rajeunir votre esprit, votre corps et votre âme.

La piscine coquillage de JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Il abrite également des complexes hôteliers de classe mondiale gérés par certaines des plus grandes marques d'hôtellerie, à savoir JW Marriott International, Accor et Rosewood Hotel Group. Lorsqu'un célèbre milliardaire indien a voulu choisir une destination glamour pour sa fête de mariage d'une semaine, il n'a pas pu résister aux services et au cadre somptueux proposés au JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Décrit comme un chef-d'œuvre architectural, ce complexe enchanteur a marqué une étape importante pour le statut de la plage Kem sur la carte des voyages de luxe après son ouverture en 2016. Conçu par l'architecte primé Bill Bensley, cet hébergement exceptionnel a été nommé "meilleur complexe hôtelier de luxe au monde" aux World Travel Awards, et également l'un des "100 meilleurs complexes hôteliers du monde" par Travel + Leisure. C'est véritablement l'une des stations balnéaires les plus remarquables de la région, permettant à l'île de rivaliser avec Bali, les Maldives et Phuket en tant que destination leader du tourisme de luxe.

La plage Kem est également devenue une destination idéale pour les familles avec la présence de Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Cette propriété de luxe a également été récompensée aux World Travel Awards (WTA) comme "Meilleures résidences hôtelières d'Asie".

Enfin, pour un séjour luxueux et indulgent, New World Phu Quoc Resort est un havre de paix idyllique où les clients peuvent s'immerger pleinement dans la nature et la culture locale. Mais quel que soit le complexe que vous choisissez, la beauté de la plage Kem vous coupera sûrement le souffle.

Plage Sao - Tranquillité totale

S'étendant sur plus de 7 km, la plage Sao possède une beauté immaculée avec en toile de fond des forêts verdoyantes, du sable blanc baigné d'eaux azurées. Située dans une zone abritée des vents du sud-ouest, la mer y est toujours calme. Les fonds marins sont également peu profonds, ce qui en fait une plage idéale pour les baignades en famille.

La plage Sao.



En 2015, l'un des magazines de voyage les plus prestigieux au monde, CN Traveler, a classé la plage Sao parmi les 10 plus immaculées et plus tranquilles au monde, aux côtés de destinations balnéaires telles que les Fidji et les Maldives. Fin 2021, le journal français Le Figaro décrivait la visite de la plage Sao comme l'une des "sept expériences incontournables" pour toute personne voyageant au Vietnam.

Ajoutant à son charme, la plage Sao offre également aux visiteurs une variété de sports nautiques passionnants et d'activités amusantes. Les touristes peuvent ressentir du pur bonheur en faisant de la plongée avec tuba à travers les récifs coralliens vibrants, en faisant du kayak sur les eaux tranquilles ou en surfant sur un bodyboard.

Ceux qui recherchent une pure détente pourront profiter d'une baignade rafraîchissante dans les eaux fraîches, puis se retirer sur le rivage pour un délicieux cocktail à la noix de coco. Si vous êtes amateur de fruits de mer, vous allez vous régaler car des plats délicieux sont servis dans les restaurants opérant sur la plage. Crabe, calamar, poisson, crevettes, pétoncles, tout ce que vous mangerez sera super frais et super délicieux !

Hon Thom - L'île de la joie

Connue sous le nom de "l'île de la joie", Hon Thom est devenue l'une des destinations les plus prisées des voyageurs internationaux avertis. Avec un mélange spectaculaire d'écosystèmes côtiers et forestiers, Hon Thom est une île tropicale vraiment unique. Hon Thom, couvrant une superficie de 5 710 m2, est considéré comme la pierre précieuse la plus parfaitement taillée de l'archipel de Phu Quoc. Sur Hon Thom, vous trouverez un certain nombre de plages à couper le souffle telles que Bai Nom, Bai Chuong, Bai Trao et Bai Bo Tay, qui sont toutes des endroits idylliques pour les amoureux de la plage.

Si vous souhaitez donner un peu d'excitation à vos vacances à la plage, vous aurez également de nombreuses options sur Hon Thom. Il existe des sports nautiques passionnants et de magnifiques sentiers de randonnée. Vous pouvez également visiter Sun World Hon Thom, auquel vous accédez en empruntant le plus long téléphérique à trois câbles du monde, et découvrir le plus grand parc aquatique d'Asie, Aquatopia, qui compte 21 toboggans aquatiques, et Exotica Village, qui propose de nombreux manèges divertissants, jeux et activités.

Le parc aquatique Aquatopia vient d'être élu meilleur parc aquatique d'Asie 2023 par World Travel Awards.

L'une des expériences les plus exaltantes qu'un visiteur puisse vivre sur l'île de Hon Thom est sans aucun doute la plongée sous-marine. Hon Thom abrite des formations coralliennes distinctes et diversifiées, avec 116 espèces de coraux, certaines datant de plusieurs millions d'années, et 22 espèces de poissons. Vous n'oublierez jamais la sensation ressentie lorsque vous plongerez dans l'eau et découvrirez ce monde sous-marin unique. Après avoir fait de la plongée sous-marine, vous pourrez vous détendre sur la plage de votre choix et admirer le coucher de soleil. -VNA