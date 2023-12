Pour continuer à régler les restrictions dans le travail de prévention et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et œuvrer ensemble avec tout le pays pour faire lever le “carton jaune” de la Commission européenne (CE) lors de la 5e inspection de la CE (prévue à la fin du deuxième trimestre 2024), la province de Binh Thuan (Centre) se concentre sur la mise en œuvre de tâches et de solutions urgentes.