Photo: internet



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et Malte célèbrent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. A cette occasion, l'ambassadeur de Malte au Vietnam, John Busuttil, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur les significations de cet événement et les perspectives de la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Selon lui, le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques sera une bonne occasion pour les deux pays de passer en revue les réalisations enregistrées au cours des cinq dernières décennies afin de mieux définir les orientations de développement de leur amitié prometteuse pour les décennies à venir.



Malgré la distance géographique, Malte et le Vietnam ont identifié leurs similitudes et leurs intérêts communs, aidant les deux pays à coopérer dans de nombreux domaines dans l’intérêt de leurs peuples.



Sur le plan bilatéral, Malte et le Vietnam ont signé des accords concernant le commerce, l'économie, la finance et les sciences et sur le plan multilatéral, ils ont poursuivi l'engagement commun en faveur de la paix et de la prospérité.



L'ambassadeur John Busuttil a déclaré que Malte souhaitait explorer davantage les possibilités de coopération commerciale avec le Vietnam, l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. En outre, Malte voit de nombreuses opportunités de coopération dans des domaines tels que l'éducation et l'industrie manufacturière avancée.



Pour que les relations bilatérales continuent de se développer dans les temps à venir, l'ambassadeur John Busuttil a déclaré que les deux pays devraient promouvoir leurs atouts communs. Cette année, Malte prévoit d'organiser un certain nombre d'événements au Vietnam à l'occasion de sa Fête nationale en septembre.



Le renforcement de la confiance et de la volonté politique entre les pays seront essentiels au progrès des relations bilatérales et multilatérales entre Malte et le Vietnam, a souligné John Busuttil. -VNA