Hanoi (VNA) - Divers nouveaux produits et services ont été fournis par les musées et les vestiges historiques de Hanoi dans le but d’attirer plus de visiteurs, en particulier les jeunes, et en même temps de promouvoir leurs valeurs.

Au Musée de l'histoire du Vietnam, les enfants au son des anciens tambours de bronze . Photo: nhandan.vn

Récemment, le temple de la Littérature Van Miêu-Quôc Tu Giam a proposé aux jeunes visiteurs un voyage passionnant de «découverte de mascottes sur l’architecture ancienne», qui est conçu sous la forme de jeux sur un iPad.

Le jeu se compose de six portes équivalant à six styles architecturaux du site, dont la Grande Entrée vous accueille avec ses quatre piliers quadrangulaires, le Grand Portique à trois entrées et à double toiture, la Grande Porte Médiane, le Pavillon de la Constellation de Belles Lettres (Khuê Van Cac), la Porte de la Grande Synthèse (Dai Thành Môn) et la Grande Maison des Cérémonies (Dai Bai Duong).

Pendant ce temps, le Musée des beaux-arts du Vietnam s’est concentré sur la création de l’application de voix off multimédia iMuseum VFA, qui est disponible sur Android et iOS, en utilisant des codes QR ou des identifiants pour les œuvres d’art.

L’iMuseum VFA possède des caractéristiques exceptionnelles telles que la possibilité pour les visiteurs de visualiser des images de haute qualité des œuvres, de lire le contenu des introductions, de localiser les artefacts, de voir les schémas du système d’affichage et de distinguer les pièces par couleur.

A l’aide d’un téléphone portable ou d’une tablette avec une connexion Internet et des frais de téléchargement d’application, les visiteurs peuvent librement explorer 100 œuvres typiques sur le système d’affichage régulier du Musée des beaux-arts du Vietnam, en présentiel et en ligne, avec plusieurs options de langue, y compris vietnamien, anglais, français, chinois, japonais, coréen, espagnol, italien et allemand.

Basé sur le système iMuseum VFA, le Musée des beaux-arts du Vietnam a développé de nombreuses visites thématiques telles que "Peinture vietnamienne sur laque" ou "Trésor national", pour aider les visiteurs à accéder facilement et à "discuter" avec les artefacts du musée d’une nouvelle manière.

Des enfants scrutent la présentation des concours triennaux d'accès au mandarinat au temple de la Littérature. Photo: qdnd.vn

Duong Ngoc Ha du Centre des activités culturelles et scientifiques du Van Miêu-Quôc Tu Giam a déclaré que le lien entre les objets exposés et la méthode de visite et d’étude dans le musée est en pleine mutation.

Il s’agit de passer d’une prise de conscience d’une expérience culturelle en tant que forme d’information qu’un musée détient et transmet aux visiteurs, à quelque chose qui peut être discuté et partagé. Une expérience mémorable est toujours un attrait fort car elle donne aux visiteurs non seulement des connaissances mais aussi des compétences et des émotions, a-t-il indiqué.

La directrice du Musée des antiquités royales de Huê, Huynh Thi Anh Van, a déclaré que, dans le contexte de la révolution 4.0, l’application de la haute technologie pour afficher et exposer les activités est l’un des outils indispensables des musées modernes.

Actuellement, la tendance de l’exposition et de l’interprétation combinée à l’interaction devient populaire dans le monde. De nouvelles expériences pour les visiteurs peuvent être améliorées avec différentes formes d’interprétation grâce à des applications interactives, ou une combinaison d’artefacts réels et d’images de conception appropriées, aidant ainsi les visiteurs à ressentir le lien entre la perception personnelle et ce qu’ils voient.

Cependant, selon les experts, la technologie n’est qu’un moyen parmi d’autres. Ils ont souligné le besoin d’idées créatives, de contenu approfondi et de ressources pour concrétiser les idées.

Ils ont conseillé aux musées et aux monuments de se concentrer sur le développement de la qualité du personnel et de rechercher les moyens appropriés de mobiliser des ressources économiques et technologiques pour créer ensemble des produits interactifs attractifs. – VNA