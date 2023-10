Transformation du poisson pangasius pour l'exportation. Photo : VNA

Sur la base des signaux de relance du marché ce quatrième trimestre, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques pourraient atteindre plus de 9 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2023. Photo :thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Sur la base des signaux de relance du marché ce quatrième trimestre, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques pourraient atteindre plus de 9 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2023, selon l’Association des producteurs et exportateurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP).Après une longue période de difficultés dues à une forte baisse des commandes, depuis septembre, les entreprises de production et d'exportation de ces produits accélèrent leurs activités pour la saison de pointe de fin d'année.Tran Anh Khoa, directeur général de la sarl Anh Khoa à Ca Mau (Sud), l'une des sociétés spécialisées dans la transformation et l'exportation de crevettes tigrées, a estimé que le marché deviendrait très actif, notamment le marché chinois, depuis la fin du mois dernier où une augmentation des commandes pour la Fête de la mi-automne et la fête nationale avait été constatée.Concernant le marché américain, Ho Quoc Luc, président du Conseil d'administration de la compagnie par actions alimentaire Sao Ta (FIMEX) à Soc Trang (Sud), a déclaré que le Vietnam continuait d'occuper une position forte sur ce marché dans le segment de l'approvisionnement et de la valeur ajoutée, ainsi que de la distribution.Selon la VASEP , les exportations nationales ont atteint 862 millions de dollars en septembre, soit l'équivalent de la même période de 2022. Sur ce chiffre, les ventes aux États-Unis, en Chine et dans l'Union européenne ont augmenté de 4 à 17%. Cumulées jusqu'à la fin du troisième trimestre, les exportations ont atteint 6,6 milliards de dollars, soit une baisse de 22% par rapport à la même période de l'année précédente.Notamment, les trois principaux marchés, les États-Unis, la Chine et le Japon, ont tous dépassé la barre d'un milliard de dollars, avec respectivement 1,2, 1,15 et 1,1 milliard de dollars.-VNA