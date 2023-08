Photo illustrée: doanhnghiephoinhap.vn Photo illustrée: doanhnghiephoinhap.vn

Hanoi (VNA) - Le département américain du Commerce (DOC) a publié un avis ouvrant une enquête d'examen de la portée sur les roues en acier importées du Vietnam, selon l'Autorité des recours commerciaux du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce (MoIT).Le 7 juillet, le pétitionnaire, Dexstar Company des États-Unis, avait soumis une demande au DOC pour ouvrir une enquête de réexamen de l’importation des roues en acier produites au Vietnam à partir de composants originaires de Chine, qui peuvent se trouver dans le champs d’application de la taxe antidumping que les États-Unis apposent à des produits similaires en provenance de Chine.Selon les réglementations américaines, les parties intéressées dans l'affaire sont autorisées à soumettre des commentaires et des informations pertinentes pour réfuter, clarifier ou corriger les informations présentées dans la demande d'examen du champ d'application du requérant dans les 30 jours à compter de la date de l'avis d'ouverture officielle. Après avoir reçu les commentaires des parties intéressées, le pétitionnaire aura 14 jours pour répondre.Le MoIT a conseillé aux producteurs et exportateurs nationaux de se familiariser avec les réglementations et les procédures de l'enquête, tout en mettant en œuvre correctement et pleinement les demandes d'informations des États-Unis et en se coordonnant avec l'autorité tout au long de l'affaire afin de minimiser les risques.Les données du ministère ont montré que le nombre de recours commerciaux contre des exportations vietnamiennes avait augmenté rapidement ces dernières années. Jusqu’en juin dernier, le Vietnam avait fait l'objet de 231 poursuites en matière de défense commerciale, dont 128 enquêtes antidumping. -VNA