Phan Thi Thanh Tam (droite), épouse du président Vo Van Thuong, et la professeure Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, à un échange avec des étudiants de l' Université nationale du Vietnam à Hanoï . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Phan Thi Thanh Tam, épouse du président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong, et la professeure Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ont eu mercredi matin un échange avec des étudiants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du dirigeant chinois.

Lors de cet échange, les deux épouses ont écouté des étudiants en langue chinoise exprimer leurs sentiments et leurs connaissances sur la Chine et l'amitié Vietnam-Chine. Elles ont également regardé des numéros artistiques interprétés par des étudiants vietnamiens.



La professeure Peng Liyuan a souligné l'importance de la langue comme moyen de communication quotidienne et a mis en valeur l'apprentissage du chinois comme une opportunité pour les étudiants vietnamiens de mieux comprendre la Chine, son peuple et sa culture. De même, elle a indiqué que les étudiants chinois apprenant le vietnamien pourraient mieux appréhender la culture vietnamienne.



La professeure Peng Liyuan a en outre dit que le Vietnam avait récemment introduit l'enseignement du chinois dans son système éducatif national, et elle s’est déclarée convaincue qu'avec le renforcement constant de l'amitié entre les deux pays, l'apprentissage du chinois attirerait des nombreux étudiants vietnamiens.

Des étudiants vietnamiens écrivent des mots calligraphiés sur deux chapeaux conniques. Photo: VNA



Elle a encouragé les étudiants vietnamiens à intensifier leurs échanges avec les étudiants chinois, ainsi qu'à aller faire des études en Chine, afin de favoriser un échange de connaissances. "L'amitié entre le Vietnam et la Chine peut commencer avec vous, et vous serez ceux qui renforceront davantage l’amitié entre les deux peuples", a-t-elle souligné.



La professeure Peng Liyuan a salué les activités d'échange, les échanges de fonctionnaires, de professeurs et d'étudiants entre l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et ses partenaires chinois, et a appelé l'université vietnamienne à continuer à multiplier ces activités, encourageant ainsi davantage d'étudiants vietnamiens à apprendre le chinois et à aller étudier en Chine.

À la fin de l'échange, les étudiants ont offert aux deux épouses deux chapeaux coniques traditionnels vietnamiens avec les mots calligraphiés "Amitié" en vietnamien et en chinois. -VNA