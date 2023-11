Tokyo (VNA) – Le nombre d’entreprises vietnamiennes au Japon est en augmentation et nombre d’entre elles sont cotées à la Bourse de Tokyo, a déclaré Yoichiro Aoyagi, membre de la Chambre des représentants japonaise, lors de la Journée des entreprises Vietnam-Japon tenue jeudi 2 novembre à Tokyo.

Plusieurs accords de coopération ont été signés entre l’Association des entreprises vietnamiennes au Japon et des partenaires lors de la Journée des entreprises Vietnam-Japon à Tokyo, le 2 novembre. Photo : VNA

L’événement s’inscrit dans le cadre des activités d’échange et de coopération entre les deux pays pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et marquer les 10 ans de développement de l’Association des entreprises vietnamiennes au Japon (VJBA).Yoichiro Aoyagi a déclaré que le développement robuste de la VJBA est un témoignage vivant de la coopération entre le Vietnam et le Japon au cours de la dernière décennie.S’adressant à l’événement, le président de la VJBA, Tong Kim Giao, a souligné les contributions pratiques de l’association à l’amitié et à la coopération Vietnam-Japon, affirmant que l’événement marquait le développement durable de la communauté vietnamienne au Japon, où le milieu d’affaires vietnamiens a continuellement travaillé dur pour récolter des succès actuels.L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a exprimé son espoir que la communauté des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger en général et au Japon en particulier apportera davantage de contributions au développement économique des deux pays, ainsi qu’au développement de la communauté vietnamienne au Japon.Selon le diplomate, les entreprises et les entrepreneurs affirment de plus en plus leur importance et leur rôle dans le développement économique du Vietnam. Le Vietnam compte près de 900.000 entreprises en activité, contribuant à plus de 60% du PIB national.Peter Hong, vice-président et secrétaire général de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV), a souligné que la VJBA devrait jouer un rôle encore plus important dans l’amélioration de la connectivité entre les entreprises et entre les entreprises et la communauté.La BAOOV est disposée à servir de pont entre la communauté des affaires vietnamienne au Japon et les entrepreneurs vietnamiens d’outre-mer dans d’autres pays du monde, a-t-il déclaré.A cette occasion, la VJBA a signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires.Créée en septembre 2013, la VJBA est une organisation à but non lucratif qui représente les entreprises vietnamiennes au Japon et met en relation les entreprises vietnamiennes et japonaises. – VNA