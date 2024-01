La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan offre des cadeaux aux forces de police de Long An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de son voyage d'affaires dans la province de Long An (Sud), le 25 janvier, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, s'est rendue à Tan An, dans la province méridionale de Long An, pour distribuer des cadeaux du Têt aux forces de police et aux familles bénéficiaires de politiques sociales.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reconnu et félicité les réalisations obtenues par la police de Long An en matière de garantie de la sécurité et de l'ordre social, ainsi que de développement socio-économique. Elle a également exprimé ses vœux de paix et de bonheur à l’organisation du Parti, aux autorités, à la population et aux forces de police de la province.

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite et offert des cadeaux à la Mère héroïne Huynh Thi Tieu dans le 2e quartier de la ville de Tan An.



Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai remet des cadeaux aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de Chi Lang et des forces compétentes aux postes-frontières de Na Cang et de Ban Chat. Photo: VNA

Toujours jeudi, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a présenté ses vœux du Nouvel An lunaire dans la province de Lang Son, au Nord.

Lors d’une visite des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Chi Lang et des forces compétentes aux postes-frontières de Na Cang et de Ban Chat, Nguyen Duc Hai a reconnu les efforts et les résultats obtenus ces derniers temps, notamment en ce qui concerne la garantie de la sécurité frontialière et de la défense nationale, l’entrée et la sortie des personnes et des véhicules, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Il a encouragé les gardes-frontières de Chi Lang et les forces compétentes à continuer de déployer des efforts pour atteindre des objectifs plus élevés, en construisant une force de garde-frontière solide et en accomplissant avec succès leur mission de protéger fermement la souveraineté du pays dans la nouvelle situation, entre autres.

Dans la commune de Binh Xa, district de Dinh Lap, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a remis des cadeaux du Têt à 160 familles bénéficiaires de politiques sociales, majoritairement issues de minorités ethniques, dans la commune de Binh Xa, affiliée au district de Dinh Lâp. -VNA