Khamphan Pheuyavong, secrétaire du Comité central du PPRL et chef de sa Commission centrale de Propagande et de Formation, et le conseiller de l'ambassade du Vietnam au Laos, Phan Minh Chien (droite). Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Comité du Parti de l'ambassade du Vietnam au Laos a tenu le 6 février un échange de vue à l'occasion du 100e anniversaire de Khamtay Siphandone, ancien président du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et ancien président du Laos (8 février 1924-8 février 2024).

Y ont participé Khamphan Pheuyavong, secrétaire du Comité central du PPRL et chef de sa Commission centrale de Propagande et de Formation, ainsi que des représentants de l'ambassade et de la communauté vietnamienne au Laos.

Le conseiller de l'ambassade du Vietnam au Laos, Phan Minh Chien, a souligné l'importance de l'échange de vue pour sensibiliser la communauté vietnamienne au Laos, en particulier les jeunes, à la vie et à la carrière des vétérans révolutionnaires des deux pays, ainsi qu'aux relations spéciales Vietnam-Laos.

Khamphan Pheuyavong a passé en revue la vie et la carrière de Khamtay Siphandone, l'un des premiers dirigeants de la révolution lao, soulignant ses contributions significatives à la cause de la défense nationale, de la construction et du développement du Laos, ainsi qu'aux relations entre le Laos et le Vietnam.

Il a suggéré aux peuples des deux pays, en particulier à la jeune génération, de suivre l'exemple des dirigeants précédents et de contribuer davantage à préserver et à renforcer l'amitié spéciale des deux pays. -VNA