Binh Duong, 10 août (VNA) - Les centres commerciaux mondiaux de la nouvelle ville de Binh Duong, de Mumbai en Inde et de Shenyang en Chine ont signé des protocoles d'accord sur la coopération économique et commerciale, dans le cadre de la réunion régionale Asie-Pacifique 2023 dans la province méridionale de Binh Duong le 10 août.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

En conséquence, ils encourageront et favoriseront les transactions bilatérales, le transfert de technologie, les coentreprises et la collaboration sur la base de l'égalité et des avantages mutuels pour les deux parties via des discussions conjointes dans divers domaines de coopération.S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, Mai Hung Dung, a déclaré que Binh Duong avait construit un écosystème de services industriels et urbains dans le but d'intégrer de manière proactive, la recherche et le développement, l'innovation et le développement durable en combinaison. avec la mise en œuvre du projet de la ville intelligeant de Binh Duong.Binh Duong apprécie hautement le soutien continu de la Association mondiale des centres commerciaux et du Centre commercial d’Asia-Pacific en collaboration avec Becamex IDC dans le développement du modèle du Centre comerciale mondiale de la ville intelligeante de Binh Duong. Ce modèle devient de plus en plus une réalité, traduisant des programmes de coopération spécifiques en actions pour promouvoir le commerce et la connectivité mondiale, a-t-il déclaré.- VNA