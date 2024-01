Hanoï (VNA) - Les compagnies aériennes et les entreprises ferroviaires continuent d'augmenter leurs fréquences pour répondre aux besoins de voyage croissants à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024.



Selon le quotidien « Lao Dong » (Travail), Vietnam Airlines Group (comprenant Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO) fournira plus de 66.200 sièges supplémentaires, soit l'équivalent de plus de 310 vols intérieurs, durant la période de pointe du Têt du 25 janvier au 24 février 2024 (du 15e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Chat au 15e jour du premier mois lunaire de l’Année du Dragon).



Cette augmentation portera le nombre total de sièges à bord des vols intérieurs et internationaux de Vietnam Airlines Group durant la période de pointe du Têt à environ 2,64 millions de sièges, soit l’équivalent de 12.374 vols.



Selon la Société des chemins de fer, pour le Têt de cette année, le secteur ferroviaire fournira environ 200.000 sièges. A ce jour, environ 152.000 billets de train ont été vendus.-VNA