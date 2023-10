Hanoi (VNA) – La participation du président Vo Van Thuong à la troisième édition du Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale (BRI -Belt and Road Initiative) à Pékin, en Chine, du 17 septembre au 20 octobre, ouvra de nouvelles opportunités de coopération pour le Vietnam, a déclaré à la presse le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu. Photo: ministère des Affaires étrangères



Ce voyage d'affaires sera mené sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping.

Il s'agit du premier voyage d'affaires du président Vo Van Thuong en Chine en tant que président du Vietnam. Il est extrêmement important tant au niveau bilatéral que multilatéral, démontrant la haute estime des dirigeants des deux pays.

Les rencontres entre le président Vo Van Thuong et les principaux dirigeants chinois contribueront à renforcer la confiance politique, à maintenir la dynamique des relations et à créer de nouvelles opportunités de coopération, en particulier après de nombreux événements récents, notamment la visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong en octobre 2022, rendant ainsi le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays plus sain, plus stable et plus durable dans les temps à venir, a affirmé Nguyên Minh Vu.

Au niveau multilatéral, la participation du président Vo Van Thuong démontre le ferme engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme et son initiative active visant à renforcer la coopération et la connectivité économiques régionales et mondiales.

Le président Vo Van Thuong se joindra aux dirigeants et représentants de plus de 140 pays et organisations internationales pour discuter de contenus et de sujets importants qui sont considérés comme de nouveaux moteurs du processus de reprise économique de chaque pays ainsi que de l'économie mondiale tels que la transformation verte, la transformation numérique, l’innovation numérique, l’agriculture moderne, le développement des petites et moyennes entreprises, a dit Nguyên Minh Vu.

La participation du président Vo Van Thuong contribuera à renforcer la tendance au renforcement des liens économiques régionaux et mondiaux, en particulier à un moment où le Vietnam jouit d'une grande ouverture économique, a souligné Nguyên Minh Vu.

Les rencontres entre le président Vo Van Thuong et les principaux dirigeants chinois ainsi que d'autres dirigeants internationaux ouvriront de nombreuses nouvelles opportunités de coopération pour le Vietnam. Avec la Chine, les deux parties continueront de discuter de mesures visant à renforcer les échanges de haut niveau à tous les niveaux ; promouvoir des relations économiques, commerciales et d'investissement plus durables et équilibrées dans les années à venir.

Le renforcement de la coopération en matière d'infrastructures, notamment dans le cadre de la connexion "Deux corridors, une ceinture" du Vietnam et l'initiative "la Ceinture et la Route".

Cela créera également des orientations de coopération très importantes pour que les ministères, les branches et les localités vietnamiennes se coordonnent avec les partenaires chinois, en vue d’une nouvelle phase des relations bilatérales, pour avoir une confiance politique plus élevée, une coopération plus pratique, une base sociale plus consolidée et résoudre mieux des désaccords, a conclu Nguyên Minh Vu. -VNA