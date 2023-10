L'ambassadeur vietnamien en Chine Pham Sao Mai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong dirigera une délégation vietnamienne de haut rang pour assister à la troisième édition du Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale (BRI -Belt and Road Initiative) à Pékin, en Chine, du 17 septembre au 20 octobre.

Il s'agit du premier voyage d'affaires du président Vo Van Thuong en Chine en tant que président du Vietnam et de la troisième participation de hauts dirigeants vietnamiens à cet événement, a estimé l'ambassadeur vietnamien en Chine Pham Sao Mai, lors d’une interview accordée à des agences de presse vietnamiennes résidant en Chine.

Ce voyage d'affaires en Chine du président Vo Van Thuong est extrêmement important, démontrant la haute estime et la priorité absolue du Parti et de l’État dans le développement des relations avec la Chine, ainsi que la haute considération pour les initiatives de connexion, y compris la BRI, pour les objectifs de paix, de stabilité et de prospérité dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping décerne l'Ordre de l'amitié au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche). Photo : VNA



C'est aussi l'occasion pour les hauts dirigeants des deux pays de continuer à discuter des mesures visant à concrétiser les perceptions communes de haut niveau, en particulier celles de la visite officielle historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en Chine en 2022 pour promouvoir le Partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

La participation au 3e Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale du président Vo Van Thuong et de la délégation vietnamienne de haut rang est une activité pratique pour déployer de manière cohérente la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d’amitié, de coopération, de développement, de multilatéralisation, de diversification, d’intégration internationale proactive et active, intégrale, étendue, flexible, efficace du Vietnam ; et pour transmettre le message du Vietnam qui est ami, partenaire de confiance et membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA



L'ambassadeur Pham Sao Mai a fait savoir que le 3e Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale discuterait des acquis obtenus ces 10 dernières années et des orientations de coopération future. Le forum comprendra trois sessions de haut niveau portant sur « L'économie numérique comme nouveau moteur de la croissance », « La connexion dans une économie mondiale ouverte », « La Route de la soie verte pour l'harmonie avec la nature » et six autres forums concernant les relations commerciales, les échanges entre les peuples, la route de la soie propre, la coopération décentralisée, la coopération entre les agences de recherche et la coopération en mer.

Le président Vo Van Thuong y a assisté et prononcé un discours important. C’est la voix du Vietnam pour la promotion de la paix, de la coopération, de l'intégration économique et de la connectivité régionale, pour l’approfondissement des relations avec les pays du monde entier, en contribuant à promouvoir la croissance économique régionale et mondiale, en mettant efficacement en œuvre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies à l'horizon 2030.

C’est également une opportunité de promouvoir les réalisations en matière de développement socio-économique, de partager des messages majeurs sur les objectifs, les perspectives et l'orientation du développement du Vietnam, et d'attirer efficacement des ressources internationales au service du développement socio-économique, en particulier de la transformation verte, de la transformation numérique, de la croissance inclusive et aussi centrées sur les gens. -VNA