Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse participeront au Sommet spécial ASEAN - Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie et effectueront des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 11 mars.



Ce voyage d’affaires du Premier ministre en Australie et en Nouvelle-Zélande revêt des significations très particulières, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dô Hung Viêt, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt. Photo: VNA



Premièrement, cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations entre l'ASEAN et l'Australie. C'est aussi le moment où le Vietnam vient de terminer une année célébrant ses 50 ans des relations avec l'Australie et se prépare au 50e anniversaire de ses relations avec la Nouvelle-Zélande. En particulier, c'est la première fois qu'un Premier ministre se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours des sept dernières années et également la première visite du Premier ministre Pham Minh Chinh dans les deux pays en tant que chef du gouvernement.

Deuxièmement, les relations entre l’ASEAN et l’Australie au cours des 50 dernières années ont été très bonnes. La confiance politique entre les deux parties augmente. La coopération entre les deux parties dans tous les domaines, y compris le commerce, l'économie, la culture et la société... et dans de nouveaux domaines, est mise en œuvre de manière très efficace. Les pays de l'ASEAN estiment tous que l'Australie est l'un des partenaires stratégiques intégraux avec de nombreuses coopérations pratiques et efficaces avec les pays membres du bloc.

Par conséquent, ce Sommet spécial devrait être une bonne occasion pour les hauts dirigeants de l’ASEAN et de l’Australie de passer en revue et d’évaluer de manière globale les relations entre les deux parties au cours des 50 dernières années, en particulier la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral créé en 2021.

C'est également une opportunité pour les dirigeants des deux parties d'échanger et de définir des visions, des orientations et des mesures spécifiques pour élargir la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Le vice-ministre des AE Dô Hung Viêt a également indiqué que le point culminant de la visite officielle du Premier ministre en Australie est d’élargir la coopération en matière d’éducation et de formation, y compris la formation professionnelle ; la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, en tirant parti des nouvelles dynamiques actuelles, notamment dans l'économie numérique, l'économie verte et le processus de transition énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables au Vietnam. Parallèlement, le Vietnam et l’Australie s’efforceront de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



En ce qui concerne la visite officielle du Premier ministre en Nouvelle-Zélande, les deux pays continueront à discuter des mesures visant à promouvoir davantage la coopération bilatérale, y compris la coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce et l'investissement.



La coopération entre les deux pays portera également sur les domaines des échanges entre les peuples, du travail, de l'éducation et de la formation, de l'agriculture, en particulier de nouvelles technologies dans l'agriculture et aussi sur les mesures visant à élargir la marché d'importation et d'exportation de produits agricoles de haute qualité, répondant aux besoins des deux parties, a conclu Dô Hung Viêt. -VNA