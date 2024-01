L'Association pour la promotion de la culture vietnamienne (APCV) a organisé le 20 janvier au Mairie du 20e arrondissement à Paris un programme culturel et artistique pour accueillir le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) 2024.

Déterminés à préserver et à valoriser les belles traditions culturelles de leurs communautés, les patriarches, maîtres artisans et hommes de culture de la province de Lai Châu rivalisent d’initiatives. Ils transmettent passionnément aux jeunes leur savoir et leur savoir-faire en matière de langues, de chants, de danses et de mœurs et de coutumes…