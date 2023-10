Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong, qui a reçu ce vendredi 13 octobre à Hanoi l'ambassadeur du Nigeria au Vietnam, Hassan Adamu Mamani, en terme de son mandat, a affirmé que le Vietnam voudrait développer davantage ses relations avec le Nigeria dans tous les domaines.

Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur du Nigeria au Vietnam, Hassan Adamu Mamani. Photo: VNA

Le chef de l’Etat a exhorté les deux parties à intensifier leurs contacts et échanger des délégations à tous les niveaux, à promouvoir davantage la coopération entre les ministères, les branches et les localités et maintenir les échanges et la coopération sur les questions régionales et mondiales.

Appréciant les résultats de la coopération entre le Nigeria et le Vietnam au cours des dernières années, en particulier les activités de coopération dans le domaine du développement socio-économique, le président Vo Van Thuong s'est dit heureux des réalisations du Nigeria en matière de développement, notamment en termes économiques et sociaux.

Félicitant le Nigéria pour la tenue réussie des élections, la dirigeant vietnamien a estimé qu'avec ce résultat, le peuple nigérian parviendra à un développement meilleur et plus global.

De son côté, l'ambassadeur Hassan Adamu Mamani a remercié le président pour avoir partagé d'importantes orientations de coopération entre les deux pays. En conséquence, le Nigeria et le Vietnam sont deux pays qui ont de nombreux points communs en matière économique et commerciale et disposent de conditions favorables pour promouvoir la coopération dans le domaine agricole. Les deux pays entretiennent également une coopération sur les questions multilatérales aux Nations Unies.

L'ambassadeur Hassan Adamu Mamani a estimé que le Nigeria continuera à accompagner le Vietnam pour promouvoir davantage l'efficacité de la coopération entre les deux pays. -VNA