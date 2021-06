Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Code de conduite sur les réseaux sociaux n'est qu'une recommandation et les organisations et individus qui enfreignent la loi seront traités, a affirmé Do Quy Vu, directeur de l'Institut de la stratégie de l'information et de la communication du ministère de l'Information et de la Communication.

Répondant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le 18 juin après la publication du Code de conduite sur les réseaux sociaux, le 17 juin, par le ministère de l'Information et de la Communication, M. Vu a estimé qu'essentiellement, les réglementations sur le traitement des violations de la loi sur les réseaux sociaux étaient clairement réglementées par la loi vietnamienne.

Le code est une collection de toutes les réglementations sur la conduite, les normes éthiques et la culture dans l'environnement réseau et une recommandation pour les organisations, les individus et les fournisseurs de services des réseaux sociaux.

Le code est appliqué pour trois groupes principaux de sujets : organisations et individus participant aux réseaux sociaux ; fonctionnaires, employés et travailleurs des organes publics ; fournisseurs de services des réseaux sociaux.



L'objectif principal de ce code est de rendre sains les réseaux sociaux au Vietnam ; d'assurer la liberté personnelle, la liberté des affaires, sans discrimination entre les prestataires de services au pays et à l'étranger, conformément aux normes, pratiques et traités internationaux auxquels le Vietnam a adhéré.

Le code vise aussi à établir des normes éthiques sur la conduite sur les réseaux sociaux, à éduquer, à créer des habitudes positives dans le comportement des utilisateurs des réseaux sociaux, à contribuer à l’édification d'un environnement réseau sûr et sain au Vietnam. - VNA