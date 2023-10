Débat de la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a souligné l’importance du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris des principes de souveraineté, d’indépendance et d’intégrité territoriale des États, et de non-recours à la force.Dans le contexte de nombreuses évolutions complexes de la situation mondiale et de nouveaux défis, la mise en œuvre de l’État de droit à tous les niveaux est très importante pour le développement de chaque pays et de l’ensemble de la communauté internationale, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies , lors d’un débat de la Sixième Commission, chargée des questions juridiques, de l’Assemblée générale des Nations Unies.Selon lui, il faut éviter la mise en œuvre sélectives du droit international. En outre, tous les différends et conflits doivent être résolus par des moyens pacifiques conformément au droit international.L’ambassadeur Dang Hoang Giang a également indiqué qu’au niveau régional, les membres de l’ASEAN se consacraient à édifier une Asie du Sud-Est de paix, de stabilité et de prospérité.En tant que membre fondateur du Groupe des amis de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), le Vietnam et ses près de 120 membres promeuvent activement une meilleure compréhension et le respect de la Convention ainsi que son application dans le secteur maritime.Par ailleurs, soulignant que le Vietnam avait été l'un des premiers pays à signer le traité sur "la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale" (BBNJ), l'ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam poursuivait la réforme judiciaire et l’amélioration de son système juridique pour construire un État de droit.Le pays travaillera en étroite collaboration avec les Nations Unies et d'autres partenaires pour promouvoir et garantir un meilleur respect des principes de l'État de droit aux niveaux national et international, a-t-il dit. -VNA