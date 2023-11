Photo: VNA

New York (VNA) - La consolidation du droit international est une base importante pour la coexistence pacifique des pays, exigeant que tous les États respectent leurs obligations en vertu du droit international et mettent sérieusement en œuvre les décisions et jugements des organes judiciaires internationaux, a déclaré la ministre conseillère Le Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

S'exprimant lors de la session plénière de la 78e Assemblée générale des Nations Unies pour discuter d'un rapport annuel de la Cour internationale de Justice (CIJ), le 6 novembre à New York, la diplomate vietnamienne a affirmé que la diversité des questions traitées par la CIJ montre l'universalité et la compétence générale de la Cour.

Elle a souligné qu'une autre fonction majeure de la CIJ est de fournir des avis consultatifs conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies pour clarifier les aspects juridiques liés aux principales questions d'intérêt de la communauté internationale, dont le changement climatique. Selon le Vietnam, ces processus auront un profond impact sur l’interprétation des obligations environnementales en vertu du droit international.

Le Thi Minh Thoa a souligné que la CIJ devait clarifier le principe des « responsabilités communes mais distinctes » ainsi que l'obligation de coopération, y compris par le transfert de technologies vertes, et la responsabilité en cas de violation de ces obligations. Elle a insisté sur le fait que les avis consultatifs de la CIJ contribueront à renforcer les efforts communs pour répondre au changement climatique.

Le 29 mars, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité une résolution demandant à la CIJ de fournir des avis consultatifs sur les responsabilités des pays face au changement climatique. La résolution a été soumise à l'initiative du Vanuatu et du Groupe restreint de 18 pays, dont le Vietnam. -VNA