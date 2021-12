Photo: Vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - Lors du Sommet sur la nutrition pour la croissance 2021, le Vietnam s'est engagé à améliorer la nutrition des enfants de moins de 5 ans, en particulier dans les zones montagneuses et/ou peuplées de minorités ethniques, et à contrôler le surpoids chez les moins de 18 ans.

S’exprimant lors du Sommet, le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a annoncé que l’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens avaient intégré les objectifs en matière de nutrition dans des programmes cibles nationaux et dans la Stratégie nationale sur la nutrition pour la période 2021-2030.

Le Vietnam a élaboré et est en train de finaliser des plans d’action attachés à des engagements, budgets et la surveillance de la mise en œuvre de ces programmes et stratégie, a-t-il souligné.

Le Sommet sur la nutrition pour la croissance 2021 a lieu les 7 et 8 décembre par visioconférence avec la participation de plus de 100 pays et organisations du monde. Il constitue une occasion importante de pointer la communauté mondiale vers la réalisation des cibles des Objectifs de Développement Durable – en particulier, de mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes d’ici 2030 et de renforcer le lien entre l’alimentation, les systèmes alimentaires et la santé. L’objectif est de dynamiser l’engagement des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des organismes donateurs et de l’ONU pour mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes.

La Vision et Feuille de route du Sommet appellent à saisir l’occasion de mettre en place des systèmes alimentaires qui « encouragent une nutrition et des régimes alimentaires sains, garantissent les moyens de subsistance des producteurs, et sont rationnels face aux changements climatiques. » Elles notent que des politiques et plans gouvernementaux cohérents relatifs aux systèmes alimentaires doivent être instaurés de toute urgence pour assurer l’intégration des objectifs nutritionnels, climatiques et économiques. -VNA