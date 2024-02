New York (VNA) - La cérémonie commémorative de Merle Everlyn Ratner , une militante de gauche et une proche amie américaine du Vietnam, a été solennellement organisée à New York dans la soirée du 28 février (heure locale).Lors de la cérémonie, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a exprimé ses infinies condoléances pour le décès de Merle Ratner, affirmant que le Vietnam et son peuple tenaient toujours en haute estime ses sentiments et ses contributions à la guerre de résistance, à la lutte pour la libération nationale et la réunification nationale, au processus de développement et d'intégration du Vietnam, ainsi que son soutien aux victimes de l'agent orange/dioxine.Selon l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, le décès de Merle Ratner est une grande perte non seulement pour le Vietnam et les relations Vietnam-États-Unis, mais aussi pour les gens épris de la paix, les mouvements de gauche et les progressistes aux États-Unis.Merle Ratner, née en 1956, était une militante de gauche de premier plan aux États-Unis, qui a participé aux mouvements d'opposition à la guerre américaine au Vietnam dès l'âge de 13 ans. Elle a été très active dans les manifestations contre la guerre américaine au Vietnam depuis la fin des années 1960. Elle a également été cofondatrice et coordinatrice de la Campagne de secours et de responsabilité de l’agent orange au Vietnam (Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign - VAORRC) à New York.Après 1975, motivée par un amour profond pour le Vietnam, elle a déployé de nombreux efforts afin de promouvoir le processus de normalisation des relations Vietnam-États-Unis, ainsi que pour soutenir de nombreuses activités diplomatiques du Vietnam.Elle a obtenu de nombreuses distinctions nobles du Parti, de l'État et d’organisations du Vietnam, notamment l'Ordre de l'Amitié, l’insigne "Pour le développement des femmes vietnamiennes" et l’insigne "Pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange".Merle Ratner est décédée à New York dans la soirée du 5 février dans un accident de la route. - VNA