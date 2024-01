Hanoi (VNA) – La politique constante du Vietnam consiste à respecter et à garantir les droits de l’homme ainsi que le droit du peuple à la liberté religieuse et de croyance, a affirmé jeudi 11 janvier la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang lors de la conférence de presse, à Hanoi, le 11 janvier. Photo : VNA

La politique constante du Vietnam consiste à respecter et à garantir les droits de l’homme ainsi que le droit du peuple à la liberté religieuse et de croyance, a-t-elle déclaré à la presse à Hanoi, réagissant au fait que les États-Unis continuent de placer le Vietnam sur leur liste de surveillance spéciale en matière de liberté religieuse.Cela a été clairement énoncé dans la Constitution de 2013 et dans les lois, et ce droit est garanti dans la pratique. Les efforts et les acquis obtenus par le Vietnam en matière de garantie des droits de l’homme, en particulier la liberté de croyance et de religion, ont été reconnus par la communauté internationale, a-t-elle indiqué.Le Vietnam regrette et demande aux États-Unis de le retirer de leur liste de surveillance spéciale pour la liberté religieuse et de donner des évaluations objectives basées sur des informations précises et complètes, a déclaré la porte-parole.Les autorités vietnamiennes se tiennent prêtes à discuter avec Washington des questions d’intérêt commun dans un esprit de franchise, d’ouverture et de respect mutuel, de façon à promouvoir le partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays, a-t-elle encore indiqué. – VNA