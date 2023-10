Il est au Vietnam une légende très connue sur l’amour entre un pêcheur pauvre et une princesse. Le pêcheur s’appelle Chu Dông Tu et la princesse est Tiên Dung, fille du 18e roi Hùng (408-258 avant Jésus Christ). L’endroit où se serait passée leur rencontre se trouve dans la province de Hung Yên, qui organise tous les ans une fête commémorant cet évènement.

Dans le cadre de sa visite de travail en Allemagne, une délégation du Conseil central de la théorie et de la critique littéraires et artistiques, conduite par son président Nguyen The Ky, a eu le 10 octobre une séance de travail avec certaines organisations et associations communautaires, culturelles et artistiques en Allemagne.