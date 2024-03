L'équipe Sudo issue de l’Ecole de technologie de l’Université nationale du Vietnam, Hanoï, a remporté la médaille d’argent au concours de programmation « The 2024 ICPC Asia Pacific Championship ». Photo : https://cand.com.vn/

Hanoï (VNA) – L'équipe Sudo issue de l’Ecole de technologie de l’Université nationale du Vietnam, Hanoï, a remporté la médaille d’argent au concours de programmation « The 2024 ICPC Asia Pacific Championship ».L'équipe NewTrend de l'Université nationale de Séoul a obtenu le titre de champion de ce concours organisé par l’Ecole de technologie de l’Université nationale du Vietnam, Hanoï, et l'Association vietnamienne d'informatique (Vietnam Association For Information Processing - VAIP).La médaille d’or a été décernée à trois équipes de l’Université de Tokyo, de l’Université de Kyoto et de l’Université Nationale de Singapour.Outre l’équipe vietnamienne, la médaille d’argent a été remise à des équipes du Japon, de République de Corée et d’Indonésie.La médaille de bronze est revenue à des équipes du Vietnam, de Taïwan (Chine), de République de Corée et de Singapour.La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la soirée du 2 mars à Hanoï.L’I2024 a réuni 195 étudiants en technologies de l'information et 50 entraîneurs de 39 universités du Japon, de République de Corée, de Taïwan (Chine), de Singapour, de Thaïlande, d’Indonésie et du Vietnam.-VNA