Photo : VNA



Citant une source du ministère cambodgien du Commerce dans son bulletin du 8 juillet, le site web sbm.news a indiqué qu'au cours de cinq derniers mois, les échanges commerciaux entre le Cambodge et le Vietnam se sont chiffrés à plus de 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 3% par rapport à la même période de 2022. Phnom Penh (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de 2023, le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial du Cambodge parmi les 10 membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), avec un commerce bilatéral représentant près de 50% du total des échanges commerciaux entre le Cambodge et les autres pays de la région.Citant une source du ministère cambodgien du Commerce dans son bulletin du 8 juillet, le site web sbm.news a indiqué qu'au cours de cinq derniers mois, les échanges commerciaux entre le Cambodge et le Vietnam se sont chiffrés à plus de 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 3% par rapport à la même période de 2022.

Le Vietnam est ainsi non seulement le premier partenaire commercial du Cambodge au sein de l'ASEAN, mais également son 3e partenaire dans le monde, après la Chine et les États-Unis.



Selon les médias cambodgiens, la valeur des exportations de marchandises du Cambodge vers le Vietnam a augmenté grâce aux exportations agricoles. Les principales exportations du Cambodge vers le Vietnam sont riz, caoutchouc, noix de cajou, manioc, maïs, bananes, mangues, tabac et ressources naturelles.

A l'inverse, le Cambodge importe du Vietnam des articles tels que matériaux de construction, machines-outils, carburants, produits électriques et électroniques, engrais, épices, légumes...



En 2022, les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 10,57 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 11% en variation annuelle. -VNA