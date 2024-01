La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Sur la base de la persévérance dans la mise en œuvre de la politique "d'une seule Chine", le Vietnam entretient et développe des relations populaires et non gouvernementales avec Taïwan dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, de la culture, de l'éducation..., et ne développe aucune relation au niveau de l'État avec Taïwan.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a fait cette déclaration le 14 janvier, en réponse aux questions de journalistes sur le point de vue du Vietnam concernant les résultats de l'élection du chef du territoire de Taïwan le 13 janvier.



Le Vietnam respecte le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui et estime que la paix, la stabilité et la coopération dans le détroit de Taïwan jouent un rôle important pour la région et le monde, a-t-elle déclaré. -VNA