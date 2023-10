Photo:baodautu.com

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'un des pays qui participeront à l’essai d’un vaccin japonais contre la dengue, a fait savoir le 12 octobre le professeur et docteur Nguyen Van Kinh, vice-président de l'Association médicale vietnamienne (VMA).Selon le ministère de la Santé, depuis le début de l'année, le Vietnam a enregistré plus de 90.000 cas de dengue , dont 26 décès. Hanoï est l'un des « points chauds » avec un nombre de cas qui continue d'augmenter. La capitale a recensé près de 2.600 cas lors de la première semaine d'octobre et 17.974 depuis janvier, soit plus de trois fois plus qu'à la même période de l’année dernière. La ville a également dénombré trois décès.Notamment, cette année, Hanoï a enregistré un grand nombre de cas graves. Ainsi, des experts ont souligné le rôle extrêmement important des vaccins dans la prévention des maladies infectieuses, notamment de la dengue.Certains pays ont déjà mené des essais et ont autorisé l’utilisation d’un vaccin contre la dengue mais les résultats n’ont pas encore répondu aux attentes, notamment à l’égard du virus de la dengue de type 2, l’un des plus courants aujourd'hui.Récemment, le Japon a développé un vaccin contre la dengue et les premiers essais ont montré son efficacité sur les quatre types de virus impliqués dans cette maladie. Ce vaccin peut être administré aux adultes et aux enfants.Pour avoir une évaluation approfondie des effets d’un vaccin, il est nécessaire de mener des tests avant l’administration dans la communauté, a souligné le professeur et docteur Nguyen Van Kinh. -VNA